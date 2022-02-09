Россия обыграла Швейцарию в хоккей на Олимпиаде

Сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в стартовом матче группового этапа турнира на Олимпийских играх в Пекине. Игра завершилась со счетом 1:0, сообщило РИА «Новости».

Автором первой и единственной шайбы, отправленной в ворота швейцарцев, стал Антон Слепышев. Он успел забить за 2,7 секунды до конца первого периода.

Следующий матч в группе В российским хоккеистам предстоит сыграть 11 февраля с командой Дании, а на следующий день состоится игра со сборной Чехии.

В четвертьфинал хоккейного олимпийского турнира выходят победители трех квартетов и лучшая команда из тех, которые займут вторые места в своих группах. Оставшиеся восемь сборных сыграют плей-офф.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко ранее рассказал, что одним из секретов успешных выступлений российских лыжников на Олимпиаде является футбольная подготовка.

Накануне российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзу в одиночных соревнованиях.

Сейчас в общекомандном зачете Россия занимает восьмое место. В активе сборной 10 медалей: две золотые, три серебряные и пять бронзовых.