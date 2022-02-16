Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр в Пекине. Игра с Данией завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

Шайбы в ворота соперников забили Вадим Шипачев (14-я минута), Вячеслав Войнов (56-я) и Никита Нестеров (35-я), у датчан забил Франс Нильсен (23-я).

С кем сыграют россияне, станет известно после матча Финляндия — Швейцария. Полуфинал запланирован на 18 февраля.

Российские хоккеисты являются действующими олимпийскими чемпионами. Сборная России в финале Игр 2018 года обыграла команду Германии.

Россияне на данный момент занимают девятое место в турнирной таблице Олимпиады в Пекине. Они завоевали четыре золотые, семь серебряных и девять бронзовых медалей.

Сейчас внимание любителей спорта больше всего приковано к фигурному катанию. Большой скандал разразился в Пекине из-за положительной допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой. Ей разрешено продолжить участие в соревнованиях, но в случае победы медаль она получит предварительно. Об этом заявили в МОК.

Ведь пока расследование дела продолжается, проба «Б» еще не вскрыта. Также из-за этой ситуации российских фигуристов в командном турнире решили не награждать. Если Валиева в личном турнире окажется в тройке лидеров, церемонию тоже не будут проводить.