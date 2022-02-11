Российские хоккеисты одержали победу над Данией на Олимпиаде

Сборная России по хоккею обыграла команду Дании со счетом 2:0. Это вторая победа хоккеистов из РФ на Олимпиаде.

Счет в матче открыл форвард Павел Карнаухов. Он забил шайбу в ворота датчанам на девятой минуте второго периода. Вторую шайбу за шесть секунд до конца третьего периода в пустые ворота сборной Дании отправил нападающий сборной России Кирилл Семенов.

Следующий матч российским хоккеистам предстоит сыграть 12 февраля со сборной Чехии. Это станет заключительной игрой в рамках группового турнира.

Ранее в стартовом матче сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии со счетом 1:0.

В четвертьфинал выйдут победители трех квартетов и лучшая сборная из тех, которые займут вторые места в своих группах. Остальные восемь команд сыграют плей-офф.

Ранее Международное агентство тестирования (ITA) официально подтвердило положительный результат допинг-пробы 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. У спортсменки обнаружили запрещенное вещество триметазидин в пробе, взятой 25 декабря 2021 года на чемпионате России в Санкт-Петербурге.