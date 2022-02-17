«Еще возьмет свое золото». Олимпийский чемпион Костомаров высказался после проката Валиевой

Камила Валиева столкнулась с очень трудной ситуацией на этих Играх, но ей всего 15 лет и она может еще всем все доказать и взять свою Олимпиаду, заявил «360» фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров. По его мнению, у Валиевой есть для этого все данные.

«Анна Щербакова и Александра Трусова бойцы и молодцы, но у них была не такая трудная ситуация, как у Камилы Валиевой, на которую свалилось сразу все: и лидерство в короткой программе, и все эти разбирательства потом, давление прессы, допинги-шмопинги. Это в 15 лет, конечно, они девчонку сломали морально просто, не дали ей выступить нормально», — сказал спортсмен.

Костомаров добавил, что на Олимпийских играх возможны самые разные ситуации и справиться с некоторыми удается не всем. Он добавил, что Валиевой сейчас нужно отдохнуть и продолжать работать.

«У нее все данные и шансы и физические, и как она катается, и как она технична, и артистична. У нее есть все шансы взять свое золото», — подчеркнул Костомаров.

Он отметил выступление Александры Трусовой, которая сегодня вписала себя в историю после выполнения крайне сложной произвольной программы.

«Думаю, навряд ли при нашей жизни кто-то сделает пять четверных в произвольной программе из девушек. Поэтому поздравляют всю команду Этери Тутберидзе. Браво! Браво! Браво! Но не без доли горечи», — заключил он.

Анна Щербакова сегодня стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Серебро досталось Александре Трусовой. Камила Валиева стала четвертой.