«Убили». Тарасова о выступлении Валиевой на Олимпиаде

Российскую фигуристку Камилу Валиеву убили на Олимпиаде в Пекине, заявила «360» заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Валиева после произвольной программы стала четвертой на личном турнире.

«Если бы вашего ребенка вот так били целую неделю, он бы справился? Вот и все. Убили», — сказала Тарасова.

Во время проката Валиева упала после акселя. Судьи поставили ей 141,93 балла. По сумме баллов она заняла четвертое место. Золото досталось Анне Щербаковой.

Александра Трусова выиграла серебро. Она впервые в истории Олимпийских игр продемонстрировала на льду пять четверных прыжков. Ее программа была рекордной по количеству элементов. Судьи дали ей за прокат 177,13 балла.

Валиева оказалась в центре допингового скандала после того, как в ее пробе, которую она сдала еще 25 декабря нашли запрещенный препарат триметазидин. Об этом стало известно 8 февраля. Спортивный арбитражный суд допустил ее к соревнованиям. Но все это время фигуристка, которой всего 15 лет, находилась под очень сильным эмоциональным давлением.