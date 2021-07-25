Перед поединком фехтовальщиц на Олимпиаде включили музыку из «Звездных войн»

Организаторы врубили «Имперский марш» из культовых «Звездных войн» перед финальным поединком российской и американской фехтовальщиц на Олимпийских играх. В финале сразились Инна Дериглазова и Ли Кифер.

Спортсменка из России уступила своей сопернице из Соединенных Штатов и завоевала олимпийское серебро. Это уже шестая медаль сборной ОКР на Играх в Токио. Дериглазова проиграла со счетом 13:15. Ранее в этом виде программы бронзовую медаль завоевала рапиристка Лариса Коробейникова. Она одолела итальянку Аличу Вольпи со счетом 15:14.

В воскресенье, 25 июля, копилка сборной РФ также пополнилась серебром лучниц Ксении Перовой, Елены Осиповой и Светланы Гомбоевой и золотом Виталины Бацарашкиной, которая стала первой в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.