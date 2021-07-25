Российские лучницы выиграли серебро на Олимпиаде
Российские спортсменки Ксения Перова, Елена Осипова, Светлана Гомбоева стали вторыми на Олимпийских играх по стрельбе из лука среди женских команд. Это четвертая медаль команды ОКР на Олимпиаде в Токио.
На пути к финалу россиянки сначала обыграли Украину со счетом 6:2, потом всухую разделались с командой из США (6:0) и со счетом 5:1 победили Германию.
В финале российские лучницы встретились командой Южной Кореи — главными фаворитами турнира. Все произошло, как на Олимпиаде в Рио пять лет назад, отметили в Олимпийском комитете. В споре за первое место россиянки уступили со счетом 0:6.
Осипова и Гомбоева стали призерами Игр впервые в карьере, а для Перовой это уже вторая олимпийская награда.