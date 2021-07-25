Первая российская чемпионка Игр в Токио рассказала об ошибке судей во время ее стрельбы
Судьи ошиблись во время подготовки одного из выстрелов олимпийской чемпионки Виталины Бацарашкиной. Они накинули ей дополнительное время. Об этом сама спортсменка рассказала на пресс-конференции после соревнований.
«Это была ошибка судей, они не заметили, что я не сделала выстрел, когда у меня еще было на это время. Они дали команду „стоп“, но у меня было еще 27 секунд. Потом они мне заново дали 50 секунд на выстрел. Я думаю, что это не то чтобы помогло, но у меня появилось время на перерыв», — приводит РИА «Новости» слова Бацарашкиной.
Она отметила, что подобные ошибки — это редкость. В основном они происходят из-за сбоя электроники.
Ранее Виталина Бацарашкина принесла первое олимпийское золото в копилку сборной России на Играх в Токио. Она заняла первое место в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Спортсменка выбила 240,3 балла и установила олимпийский рекорд. Накануне Анастасия Галашина взяла серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, а тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзу в весе до 58 килограммов.