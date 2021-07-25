Российская рапиристка принесла команде пятую медаль Олимпиады

Российская рапиристка Лариса Коробейникова принесла сборной России пятую медаль на Олимпиаде в Токио. Она победила итальянку Аличу Вольпи со счетом 15:14 и заняла третье место.

У 34-летней спортсменки есть серебро Олимпиады в Лондоне — эту медаль она завоевала в командных соревнованиях. Коробейникова — трехкратная чемпионка мира по фехтованию и двукратная чемпионка Европы в командном первенстве.

В воскресенье, 25 июля, российские лучницы Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева завоевали серебряную олимпийскую медаль в соревновании женских команд. Ранее Виталина Бацарашкина взяла первое золото на Играх в столице Японии. Она стала лучшей в турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Олимпийская чемпионка рассказала на пресс-конференции, что судьи ошиблись во время подготовки одного из ее выстрелов и накинули дополнительное время.