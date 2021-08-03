МОК объявил о начале расследования по делу Тимановской

Международный олимпийский комитет (МОК) начал собственное расследование по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Ее насильно пытались вывести из Японии из-за критики тренеров.

«Мы ожидаем отчет от НОК Белоруссии сегодня. Мы решили начать официальное расследование, нам нужно установить факты, всех, кто вовлечен в это дело. Это займет время», — процитировал ТАСС слова официального представителя МОК Марка Адамса.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии ранее заявил, что тренерский штаб команды по легкой атлетике решил отправить Тимановскую домой из-за ее эмоционально-психологического состояния. Девушка специализируется на коротких дистанциях, бегает на 100 и 200 метров. Но ее тренеры решили поставить в эстафету на 4×400 метров из-за отстранения двух белорусских спортсменок. Тимановская в соцсетях подвергла критике такое решение, потому что это могло отрицательно сказаться на ее физической форме.

В результате девушку пытались вывезти из Японии, но она попросила помощи у МОК и полиции Японии. Польша выдала спортсменке гуманитарную визу и готова предоставить политическое убежище.