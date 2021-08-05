МОК допустил дисциплинарные меры в ситуации с Тимановской

Международный олимпийский комитет (МОК) начал разбираться в скандале с участием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс не исключил дисциплинарные меры.

«МОК быстро отреагировал, мы в тот же день вышли на контакт с Тимановской, сработали по вопросам ее состояния, здоровья, безопасности. Сейчас мы должны следовать регламенту. <…> Считаю, мы быстро отреагировали в этой ситуации, посмотрим, чем все закончится, какие дисциплинарные меры могут последовать», — приводит РИА «Новости» слова Адамса.

По его словам, специалисты комитета уже связались со всеми спортсменами, которые могут прояснить ситуацию.

Легкоатлетка из Белоруссии Кристина Тимановская должна была выступать на Олимпийских играх в Токио в беге на двух дистанциях. Ее захотели задействовать в эстафете. Спортсменка возмутилась из-за этих изменений, так как к эстафете не готовилась. Она эмоционально раскритиковала в соцсетях это решение тренерского штаба. Национальный олимпийский комитет Белоруссии отозвал ее домой, однако девушка возвращаться в Белоруссию не захотела и в токийском аэропорту обратилась за помощью к полиции и МОК. Польша предоставила ей гуманитарную визу.

После этого госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен обвинил белорусского президента Александра Лукашенко в репрессиях и подрыве олимпийского духа. Накануне Тимановская прилетела из Японии в Австрию, откуда отправилась в Варшаву.