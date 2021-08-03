США обвинили Лукашенко в подрыве олимпийского духа из-за скандала с Тимановской

Действия белорусских властей в отношении легкоатлетки Кристины Тимановской подрывают олимпийский дух и бросают вызов правам человека. Такое заявление в Twitter сделал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

«Режим Лукашенко преследовал цель совершить еще один акт репрессий на транснациональном уровне, попытавшись заставить олимпийскую спортсменку Кристину Тимановскую уехать [с Игр в Токио] только за то, что она воспользовалась своим правом на свободу слова. Такие действия подрывают олимпийский дух, бросают вызов базовым правам, и их нельзя терпеть», — написал Блинкен.

Легкоатлетка из Белоруссии Кристина Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на двух дистанциях. Ее решили задействовать в эстафете, к которой она не готовилась. Спортсменка раскритиковала в соцсетях такое решение. Национальный олимпийский комитет Белоруссии отозвал ее на родину, однако девушка домой ехать не захотела и в токийском аэропорту обратилась за помощью к полиции и МОК. Польша выдала ей гуманитарную визу.

Депутат палаты представителей Национального собрания республики Виталий Уткин заявил, что Тимановская поступила подло по отношению к своему народу и коллегам. Политолог Валерий Карбалевич в разговоре с «360» заявил, что руководство Белоруссии такими жесткими решениями портит свою репутацию на международной арене и загоняет себя в глухую изоляцию.