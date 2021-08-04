Тимановская вылетела в Варшаву из Вены

Белорусская бегунья Кристина Тимановская, которую чиновники республики сняли с Олимпиады и заставляли вернуться на родину, вылетела из Вены в Варшаву. Из Токио с пересадкой ее могли отправить из соображений безопасности.

Ожидалось, что Тимановская вылетит из Японии в Польшу прямым рейсом 4 августа, сообщила «Русская служба Би-би-си». Утром среды появилась информация, что бегунья села на рейс до Вены.

Точных данных о конечном пункте назначения белорусской спортсменки не было, как и о том, кто решил сменить рейсы. Решение, предположило агентство Reuters, приняли польские дипломаты, поскольку не были уверены в безопасности Тимановской.

Кристина Тимановская получила гуманитарную визу от Польши — власти страны обеспечили ей защиту. Если она решит попросить убежища в одном из государств Евросоюза, то делать это придется в той стране, в которую спортсменка прилетит первой. Для обращения к Польше ей нельзя было покидать транзитную зону аэропорта Вены.

Бегунья рассказала, что должна была выступать на Олимпиаде в беге на двух дистанциях. Ее решили поставить на эстафету, к которой Тимановская не готовилась. Когда спортсменку отозвали в Белоруссию, возвращаться она отказалась.