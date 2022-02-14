«Я пошутил»: Большунов заявил, что не отгонял от себя норвежских журналистов перед Олимпиадой-2022

Российский лыжник Александр Большунов ответил на слова норвежского журналиста, который заявил, что спортсмен лыжными палками якобы отгонял от себя журналистов и операторов телеканала NRK, чтобы обезопасить себя от ковида. Все произошло на предолимпийской тренировке в Сайзер Альм (Италия).

«Преувеличено, конечно. Я пошутил над журналистом NRK: он стоял метрах в двух от меня, а я сказал, чтобы на 100 отошел», — сказал Большунов. Его слова привел «Чемпионат.com».

Россиянин добавил, что не отгонял журналиста, а «просто так махнул, для украшения истории».

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт в начале прошлой неделе высказал мнение о том, что Александра Большунова и других российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине не должно быть. На критику самого факта участия спортсменов из России в пекинских Играх журналиста вдохновила победа Большунова в скиатлоне.

После этого заявления президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ. По ее мнению, издание NRK должно извиниться за свою статью. А российская лыжница Вероника Степанова предложила Сальтведту приехать вместо нее на Игры. Спортсменка отметила, что это наверняка понравилось бы некоторым зрителям. Лыжница задалась вопросом, почему она должна оставаться в стороне, когда кто-то пытается выгнать ее и ее страну с Олимпиады.