«Недоумки решили стать читаемыми». Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ
Глава Федерации лыжных гонок России Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ. Причиной стала статья NRK о победе Александра Большунова на Олимпиаде, автор которой написал, что российских спортсменов не должно быть на Играх. Вяльбе изложила свою позицию изданию «Спорт-Экспресс».
Глав Федерации лыжных гонок считает, что норвежское издание NRK должно извиниться за статью, в которой журналист Ян Петтер Сальтведт написал, что Большунова и других спортсменов из России не должно быть на Олимпиаде в Пекине.
«Пускай извиняются прилюдно. Какие-то недоумки решили стать читаемыми и прикрыли неудачу первой гонки таким способом. Я на это спокойно реагировать не могу», — заявила Вяльбе.
Вяльбе указала, что ни она, ни ее лыжники ни разу не вспоминали про дисквалификации других спортсменов, хотя их тоже немало.
Автор статьи в NRK припоминал допинговый скандал, из-за которого Россию лишили права выступать на Играх со своим флагом и гимном, а многих спортсменов дисквалифицировали. Сальтведт писал, что нужно запретить выступать всем россиянам без каких-либо компромиссов.
Ранее RT сообщил, что Большунов выйдет на гонку классическим стилем, которая пройдет 11 февраля. После золота в скиатлоне российский лыжник снялся со спринтерской гонки.