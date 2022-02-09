«Недоумки решили стать читаемыми». Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ. Причиной стала статья NRK о победе Александра Большунова на Олимпиаде, автор которой написал, что российских спортсменов не должно быть на Играх. Вяльбе изложила свою позицию изданию «Спорт-Экспресс».

Глав Федерации лыжных гонок считает, что норвежское издание NRK должно извиниться за статью, в которой журналист Ян Петтер Сальтведт написал, что Большунова и других спортсменов из России не должно быть на Олимпиаде в Пекине.

«Пускай извиняются прилюдно. Какие-то недоумки решили стать читаемыми и прикрыли неудачу первой гонки таким способом. Я на это спокойно реагировать не могу», — заявила Вяльбе.

Вяльбе указала, что ни она, ни ее лыжники ни разу не вспоминали про дисквалификации других спортсменов, хотя их тоже немало.

Автор статьи в NRK припоминал допинговый скандал, из-за которого Россию лишили права выступать на Играх со своим флагом и гимном, а многих спортсменов дисквалифицировали. Сальтведт писал, что нужно запретить выступать всем россиянам без каких-либо компромиссов.

Ранее RT сообщил, что Большунов выйдет на гонку классическим стилем, которая пройдет 11 февраля. После золота в скиатлоне российский лыжник снялся со спринтерской гонки.