Норвежский журналист счел Большунова и других россиян неуместными на Олимпиаде

Александра Большунова и других российских спортсменов не должно быть на Олимпийских играх в Пекине, по мнению норвежского журналиста Яна Петтера Сальтведта. Об этом он написал в своей статье, опубликованной на сайте NRK.

Сальтведт подверг критике сам факт участия спортсменов из России в пекинских Играх. На это журналиста вдохновила победа Большунова в скиатлоне.

«Большунов выиграет столько золотых медалей, сколько сможет. Единственная проблема — его и других российских спортсменов не должно быть на этой Олимпиаде», — написал норвежец.

В своей статье он припомнил допинговый скандал, из-за которого Россия лишилась права выступать на Олимпиаде со своим флагом и гимном, а многих атлетов дисквалифицировали.

«Россия все еще не может быть собой на ОИ. Но организаторы, россияне и МОК работают в тесном контакте, чтобы изменить рамки дозволенного. Этот маленький театр — пародия на вердикт», — привела «Газета.ru» слова журналиста.

Сальтведт высказал мнение, что участие спортсменов из России в Олимпиаде нужно было исключить полностью, даже под флагом ОКР. Но в МОК, по его словам, не добиваются «настоящего наказания» для России, поскольку хотят, чтобы самая большая страна мира и их спонсоры принимали участие в соревнованиях.

После того как Большунов выиграл золото в скиатлоне, американский журналист спросил спортсмена о допинге. Комментатор Дмитрий Губерниев назвал своего коллегу идиотом.