Российская лыжница предложила норвежскому журналисту подменить ее на Олимпиаде

Российская лыжница Вероника Степанова предложила журналисту из Норвегии Яну Петтеру Сальтведту заменить ее на Олимпиаде в Пекине. Петтер высказывался, чтороссиян не должно было быть на соревнованиях.

Степанова предложила репортеру телеканала NRK приехать вместо нее на игры и отметила, что это наверняка понравилось бы некоторым зрителям.

«Вам стоит приехать и выступить здесь вместо меня. Уверена, это понравилось бы зрителям NRK. Ох, простите, похоже NRK проиграла бой за право на выход на Олимпийских играх. Как вы собираетесь отвечать за свои громкие слова?» — написала спортсменка в своем Instagram.

Ниже Степанова приписала, что подготовила текст уже несколько дней назад, но решила его не выкладывать. А потом заметила, что Сальтведт «не сдается» и не стала молчать. Лыжница задалась вопросом о том, почему она должна оставаться в стороне, когда кто-то пытается выгнать ее и ее страну с Олимпиады.

В комментариях не только российские, но и зарубежные пользователи поддержали Степанову. Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ из-за неосторожности Сальтведта в высказываниях.