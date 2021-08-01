Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую отозвали с Олимпиады на родину, может находиться в полицейском участке в токийском аэропорту Ханэда. Туда прибыла представительница японской ассоциации адвокатов по делам беженцев, сообщил ТАСС.

Адвокат заявила журналистам, что Тимановская с ней не связывалась, и ей не известно, находится ли она внутри полицейского участка. Адвокат сказала, что приехала туда по своей собственной инициативе.

Предположительно, Тимановскую сейчас перевозят в безопасное место. Издание Sports Hochi со ссылкой на источник в некоей правозащитной организации сообщило, что спортсмена намерена подать прошение об убежище.

Ранее в Оргкомитете Токио-2020 сообщили, что начали совместно с МОК разбираться в ситуации с Тимановской.

НОК Белоруссии в воскресенье заявил, что тренерский штаб национальной команды решил отправить Тимановскую домой из-за «эмоционально-психологического состояния». В Белорусском фонде спортивной солидарности сообщали, что легкоатлетку якобы хотят насильно вывезти из Токио. Сама спортсменка в эфире «Еврорадио» заявила, что ей сказали собирать вещи и отправляться домой, и она не понимает, что происходит.

Тимановская ранее высказала недовольство из-за того, что ее включили в заявку на эстафету 4×400 метров, хотя изначально планировалась, что она выступит только в беге на дистанциях 100 и 200 метров.