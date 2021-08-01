МОК изучит ситуацию с белорусской легкоатлеткой Тимановской

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что начал изучать ситуацию с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Ранее она обратилась в организацию и сообщила, что ее пытались насильно вывезти из Токио.

Об этом в МОК рассказали ТАСС.

«МОК ознакомился с сообщениями в СМИ, изучает ситуацию и обратился в НОК за объяснениями», — сказано в сообщении. Ранее Тимановская записала видеообращение, в котором рассказала, что ее пытались вывезти из Токио без согласия. Она обратилась в МОК с просьбой о помощи.

Кроме того, спортсменка рассказала «Еврорадио», что не понимает, что происходит. По ее словам, белорусские чиновники не предъявляли ей никаких претензий во время Игр — просто сказали собирать вещи и отправляться домой. По данным СМИ, ее вывезли в аэропорт и попытались посадить на рейс до Стамбула, но спортсменка обратилась к полиции.

Тимановская отметила, что боится возвращаться домой из-за своих слов: ранее она резко раскритиковала спортивных чиновников, которые включили ее в эстафету 4×400 метров без ее ведома. При этом в Национальном олимпийском Комитете Белоруссии заявили, что решили прекратить выступления спортсменки из-за ее психоэмоционального состояния. В НОК добавили, что ее заявку на участие в стартах уже аннулировали.