Белорусскую легкоатлетку Тимановскую со скандалом сняли с Олимпиады

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую сняли с Олимпиады в Токио после того, как спортсменка раскритиковала тренерский штаб и некое «начальство». НОК Белоруссии объяснил отстранение спортсменки ее «эмоционально-психологическим состоянием».

Белорусский фонд спортивной солидарности в воскресенье сообщил, что Тимановскую пытаются «насильно» вывезти из Токио. Спортсменке срочно купили билеты и отвезли с вещами в аэропорт. В понедельник она должна была пробежать дистанцию 200 метров, но представители сборной не допустили ее к соревнованиям и отправили в Минск, сообщили в Telegram-канале БФСС.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии объяснил, что Тимановскую решили отправить на родину по заключению врачей, в связи с «эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Тренерский штаб сборной снял легкоатлетку с выступлений в забегах на 200 метров и в эстафете 4×400 метров, сообщили в Telegram-канале НОК.

Тимановская ранее возмутилась, что ее поставили выступать в эстафете без ее ведома, хотя изначально она должна была выйти на старт только на дистанциях 100 и 200 метров. Легкоатлетка в своем Instаgrаm обвинила в этом тренерский штаб и некое «начальство».