Оргкомитет Токио-2020 начал работу с МОК по ситуации с белорусской легкоатлеткой Тимановской

Оргкомитет Олимпиады в Токио совместно с МОК начал работу по ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. НОК Белоруссии ранее объявил о решении отправить ее домой с Игр.

«Мы работаем с МОК, чтобы получить дополнительные разъяснения», — сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета Токио-2020.

В Международном олимпийском комитете ранее сообщили, что изучают ситуацию с Тимановской. В МОК намерены обратиться в НОК Белоруссии за объяснениями.

Сама спортсменка рассказала в эфире «Еврорадио», что ей не высказывали никаких претензий, просто сказали собрать вещи и возвращаться домой.

Белорусский фонд спортивной солидарности ранее сообщил, что Тимановскую якобы насильно вывозят из японской столицы в связи с ее недовольством тренерским штабом.

Легкоатлетка возмущалась, потому что ее поставили выступать в эстафете 4×400 метров, когда двух других белорусских спортсменок отстранили из-за отсутствия нужного количества допинг-проб. Изначально Тимановская должна была выступать только в беге на дистанциях 100 и 200 метров.

В НОК Белоруссии заявляли, что Тимановскую решили вернуть на родину якобы по заключению врачей в связи с ее «эмоционально-психологическим состоянием».