Байлз вернулась на Олимпиаду после психических проблем и выиграла бронзу

Американская спортивная гимнастка Симона Байлз возобновила участие в Олимпийских играх после пропуска финала в индивидуальном многоборье и соревнований в трех отдельных видах. В упражнениях на бревне она завоевала бронзовую медаль.

За свое выступление Байлз получила оценку 14,000 баллов. Первое место досталось китайской гимнастке Чэньчэнь Гуань. Она набрала 14,633 балла. Еще одна представительница сборной КНР — Сицзин Тан — завоевала серебро, получив 14,233 балла.

Россиянка Владислава Уразова набрала 12,733 балла и попала на последнее, восьмое место.

Байлз снялась с командного многоборья 27 июля из-за ошибки в опорном прыжке. Она покинула площадку под присмотром тренера. В Федерации гимнастики США потом заявили, что гимнастка прервет участие в ОИ по медицинской причине, но, по словам самой Байлз, причиной стало «небольшое повреждение гордости».

«Я больше не доверяю себе так сильно, сейчас я должна сосредоточиться на своем психическом здоровье», — пояснила она.

В итоге сборная США завоевала серебряную медаль, победа досталась россиянкам.