facebook_pixel
    03 августа 2021, 13:14

    Байлз вернулась на Олимпиаду после психических проблем и выиграла бронзу

    Ольга Назаркина

    Американская спортивная гимнастка Симона Байлз возобновила участие в Олимпийских играх после пропуска финала в индивидуальном многоборье и соревнований в трех отдельных видах. В упражнениях на бревне она завоевала бронзовую медаль.

    Байлз вернулась на Олимпиаду после психических проблем и выиграла бронзу

    За свое выступление Байлз получила оценку 14,000 баллов. Первое место досталось китайской гимнастке Чэньчэнь Гуань. Она набрала 14,633 балла. Еще одна представительница сборной КНР — Сицзин Тан — завоевала серебро, получив 14,233 балла.

    Россиянка Владислава Уразова набрала 12,733 балла и попала на последнее, восьмое место.

    Байлз снялась с командного многоборья 27 июля из-за ошибки в опорном прыжке. Она покинула площадку под присмотром тренера. В Федерации гимнастики США потом заявили, что гимнастка прервет участие в ОИ по медицинской причине, но, по словам самой Байлз, причиной стало «небольшое повреждение гордости».

    «Я больше не доверяю себе так сильно, сейчас я должна сосредоточиться на своем психическом здоровье», — пояснила она.

    В итоге сборная США завоевала серебряную медаль, победа досталась россиянкам.