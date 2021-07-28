Журова рассказала о проблемах со здоровьем у снявшейся с Олимпиады гимнастки Симоны Байлз

Гимнастка Симона Байлз из сборной США отказалась продолжать выступление на Олимпиаде. Светлана Журова, заслуженный мастер спорта России и депутат Госдумы, рассказала Lenta.ru что отказ спортсменки от выступления может быть связан с ее давними проблемами с ментальным здоровьем.

Гимнастка объяснила свой отказ тем, что чувствует большое давление, добавив, что сборная успешно справляется и без нее. По словам Светланы Журовой, американская спортсменка с детства имеет проблемы со здоровьем.

«Я, конечно, не видела ее диагноза и не могу его обсуждать, но у нее есть определенные терапевтические разрешения. У Байлз есть сложности с детства, которые позволяют ей принимать психотропные препараты. Все это легально и разрешено. Я предполагаю, что в связи с тем, что у нее есть такие разрешения, значит у нее есть большие проблемы со здоровьем. Вероятно, в какой-то момент они с тренером поняли, что медикаментозно не справлялись с тем, что с ней происходило, и решили что она действительно может и сама не справиться, и подвести команду. Возможно, ей необходимо было повысить дозу какого-то препарата, а это уже было за рамками разрешенного терапевтического разрешения», — рассказала Журова.

Она добавила, что Байлз приняла правильное решение, отказавшись от дальнейшего выступления на Олимпийских играх — это лучше, чем рисковать здоровьем или даже жизнью.