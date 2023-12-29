Эксклюзив 29 декабря 2023, 14:38 Зрителей «360» поздравили с наступающим Новым годом из космоса Космонавты Роскосмоса Чуб и Кононенко поздравили зрителей «360» с Новым годом

Читать 360tv в

Семейного благополучия, здоровья и новых успехов пожелали в 2024 году космонавты Роскосмоса Николай Чуб и Олег Кононенко. Они записали поздравление сотрудникам Росгвардии и зрителям «360».

Олег Кононенко поблагодарил силовиков, охраняющих космодром Байконур, за безупречную службу России, героизм, верность Отечеству и присяге. Николай Чуб пожелал, чтобы наступающий год сохранил все лучшее, что произошло в уходящем, и стал для всех годом новых свершений.

Реклама

«Желаем всем вам, вашим семьям, родным и близким космического здоровья, семейного благополучия, гармонии, радости и процветания. И конечно же, поздравляем зрителей телеканала „360“», — сказал он.

Космонавты находятся на Международной космической станции. Для жителя Королева Олега Кононенко нынешний полет на орбиту стал пятым по счету. В рамках миссии запланировали более 60 экспериментов, в том числе семь новых, и четыре выхода в открытый космос.