Подмосковье 21 июля 2023, 14:53 Космонавт Олег Кононенко примет участие в сентябрьских выборах в Подмосковье с помощью ДЭГ Телеканал «360»

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Космонавт Герой России Олег Кононенко отправится в свой пятый полет в космос 15 сентября. Это значит, что 10 сентября он будет на Байконуре и не сможет лично посетить избирательный участок. Космонавт сообщил, что в этом году он примет участие в выборах с помощью системы дистанционного электронного голосования.

«Проголосовать с помощью ДЭГ лично для меня и, я думаю, для всех жителей будет удобно и просто. Нужно зарегистрироваться в личном кабинете в необходимые сроки и проголосовать, используя телефон», — подчеркнул Кононенко.

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В этом году жители Подмосковья впервые смогут проголосовать за кандидата дистанционно. За работой ДЭГ будет следить подмосковный штаб наблюдения за выборами. Чтобы принять участие в голосовании, жителю Московской области необходимо иметь активное избирательное право и подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».

Для доступа к ДЭГ необходимо подать заявление на портале госуслуг до 4 сентября. Избиратель также сможет отозвать его, чтобы проголосовать лично на избирательном участке.

Отмечается, что Андрей Воробьев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах губернатора Подмосковья. Областное отделение «Единой России» выдвинуло действующего главу региона на новый срок. Другими кандидатами, которые собрали необходимое количество подписей муниципальных депутатов, стали Кирилл Жигарев (ЛДПР), Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин (СРЗП).

Ранее заместитель председателя комиссии по науке, образованию и развитию наукоградов Общественной палаты Подмосковья Константин Куракин заявил, что выборы губернатора в Подмосковье являются важным электоральным процессом, который определит политику региона и качество жизни на ближайшие пять лет.

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