12 декабря 2023, 15:43
Космонавты поздравили россиян с Днем Конституции с МКС
Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Конституции
Космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с Днем Конституции. Кадры с их обращением опубликовали в Telegram-канале Роскосмоса.
«Дорогие соотечественники, друзья! Мы, космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, от всего сердца поздравляем вас с борта Международной космической станции с Днем Конституции!» — обратился Кононенко.
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Он напомнил, что Конституция — основа государственности России. По его мнению, свод законов должны уважать те, кто считает себя россиянином.
Космонавт Чуб подчеркнул, что документ основан на культуре, истории и правовых традициях. Конституция объединила под собой разные народы, которые проживают на территории страны.
«Следование конституционным принципам и нормам лежит в основе успешного развития России», — сказал Борисов.
Вместе с ними на МКС находятся астронавты НАСА Лорал О’Хара и Жасмин Могбели, Европейского космического агентства Андреас Могенсен и Японского аэрокосмического агентства Сатоси Фурукава.
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