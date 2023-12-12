Общество 12 декабря 2023, 15:43 Космонавты поздравили россиян с Днем Конституции с МКС Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Конституции

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Космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с Днем Конституции. Кадры с их обращением опубликовали в Telegram-канале Роскосмоса.

«Дорогие соотечественники, друзья! Мы, космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, от всего сердца поздравляем вас с борта Международной космической станции с Днем Конституции!» — обратился Кононенко.

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Он напомнил, что Конституция — основа государственности России. По его мнению, свод законов должны уважать те, кто считает себя россиянином.

Космонавт Чуб подчеркнул, что документ основан на культуре, истории и правовых традициях. Конституция объединила под собой разные народы, которые проживают на территории страны.

«Следование конституционным принципам и нормам лежит в основе успешного развития России», — сказал Борисов.

Вместе с ними на МКС находятся астронавты НАСА Лорал О’Хара и Жасмин Могбели, Европейского космического агентства Андреас Могенсен и Японского аэрокосмического агентства Сатоси Фурукава.