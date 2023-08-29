Подмосковье 29 августа 2023, 17:49 «Любимая работа». Космонавт Олег Кононенко рассказал о новой миссии на МКС Космонавт Олег Кононенко рассказал о новой миссии на МКС Евгений Лавряшин

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Экипаж корабля «Союз МС-24» торжественно проводили на Байконур из Подмосковья. Перед тем как отправиться в путь, Герой России из Королева Олег Кононенко рассказал журналистам о миссии на борту МКС.

Почетный житель города Королева Олег Кононенко отправится на МКС вместе со своим коллегой из Роскосмоса Николаем Чубом и астронавтом НАСА Лорел О’Хара. Летчик-космонавт рассказал журналистам, что в прошедшие выходные все трое сдали экзамены, прошли межведомственную комиссию и поехали гулять на Красную площадь. Перед отправкой на Байконур участники космической миссии еще раз побывали на медобследовании.

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Журналисты спросили у Кононенко, чего он ожидает от своего пятого по счету полета в космос.

«Я рад, что лечу в космос, потому что это моя любимая работа. У нас запланировано чуть больше 60 экспериментов, из них семь — новых. Предполагается четыре выхода в открытый космос. Достаточно много будет грузовых кораблей, и я надеюсь, что мы очень много увидим экипажей. Ожидаем как минимум три SpaceX с людьми и два „Союза“. Будет, наверное, интересно», — ответил космонавт.

Старт корабля «Союз МС-24» запланирован на 15 сентября.

Ранее Олег Кононенко оформил заявку для участия в дистанционном голосовании на выборах губернатора Московской области, где первым зарегистрированным кандидатом стал Андрей Воробьев. Космонавт рассказал, что собирается голосовать на Байконуре.