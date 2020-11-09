Жванецкого похоронили в Москве. Вместо поклонников с ним простились звезды и родные

Прощание с сатириком Михаилом Жванецким прошло 9 ноября. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Из-за пандемии поклонники не смогли проститься с кумиром, проводить его в последний путь пришли только родные и близкие друзья.

Церемонию из-за коронавируса сделали закрытой для поклонников. Похороны должны были начаться в 14:00, сообщало РИА ФАН.

ТАСС написал, что на церемонии прощания присутствовали министр культуры РФ Ольга Любимова, первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский.

На Новодевичье кладбище также пришли Алла Пугачева с Максимом Галкиным, Илья Резник, Леонид Ярмольник, Михаил Швыдкой, Александр Розенбаум, Леонид Барац и другие. Пугачева была вся в черном. У Галкина в руках был большой букет белых роз.

Около входа на Новодевичье кладбище столпились журналисты. Путь им преграждала полиция. Перед началом церемонии с репортерами пообщался Михаил Швыдкой.

«У Михаила Михайловича есть такая фраза замечательная: „Ничего страшного, что над тобой смеются, гораздо хуже, когда над тобой плачут“. Сегодня, к сожалению, настал такой день, когда мы будем плакать — и плачем уже несколько дней, — потому что это был человек, родной всей стране», — сказал Швыдкой.

Сатирика Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с Марком Захаровым и Галиной Волчек.

Михаила Жванецкого не стало 6 ноября. Он скончался в 86 лет. Незадолго до смерти он сообщил о прекращении концертной деятельности. Причины смерти общественности не сообщаются. Однако директор прозаика Олег Сташкевич говорил, что Жванецкий долгое время болел.

Многие знаменитости в день смерти Михаила Михайловича делились с «360» воспоминаниями о нем. Журналист Владимир Познер рассказал, что Жванецкий был очень близким для него человеком. Актриса Инна Чурикова поделилась, что хранит тетрадь с шутками сатирика.

«Это беда, потому что когда такие люди уходят, это явное сиротство. Он был один такой: он говорил то, что думает, но говорил так уникально, единственно. Теперь ясно, что это было необходимо всем. Его юмор — просто бездна: элегантная, красивая, невероятная», — сказала Чурикова о своем друге.

Диктор Владимир Березин вспомнил последнюю встречу с писателем. Тогда Жванецкий ему сказал, что собирается закончить все дела и пожить для себя.