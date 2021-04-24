Жителям Симферополя начали подавать воду с утра до ночи

С 24 апреля в Симферополе изменили график подачи воды. Теперь водоснабжение в домах будет с 06:00 до 00:00, сообщил РИА «Новости» глава города Валентин Демидов.

Ранее вода подавалась шесть часов в сутки: по три часа утром и вечером. Глава Республики Крым Сергей Аксенов обещал смягчить такой график с 24 апреля. Это стало возможно за счет бурения новых скважин для забора воды из подземных источников и пополнения водохранилищ, говорил он.

До 2014 года 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, по которому поступала вода из Днепра.

Затем Украина перекрыла канал. За последний год из-за засухи сильно обмелели крымские водозаборы. На полуострове ввели подачу воды по графику. Это затронуло, в частности, Симферополь, Ялту, Алушту.

Воду подают по графику и из-за наплыва туристов. В Алуште с апреля вода появляется в кранах только вечером. Также воду развозят цистернами, которые приезжают к домам, рассказали «360» местные власти.