Водопроводы в домах Алушты с завтрашнего дня начнут работать только по пять часов в день. На такой график власти города перейдут ради экономии питьевой воды для туристического сезона. Об этом в беседе с изданием «Подъем» рассказала глава администрации курорта Галина Огнева.

Ситуацию, в которой оказался город, она назвала безвыходной.

«Чтобы спокойно пройти курортный, сезон мы начнем еще более жестко экономить питьевую воду. Будет подача воды пять часов в вечернее время», — заявила она.

По словам Огневой, это позволит принять достаточное количество туристов, за счет которых существует бюджет города и большая часть жителей Алушты.

«Не будет гостей — не будет зарплаты. Поэтому я думаю, что алуштинцы с большим пониманием поддержат такое предложение», — не исключила глава администрации. По ее оценке, жить в таком режиме городу придется до октября.

По данным сайта администрации Алушты, вода в квартиры горожан подается с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00 часов. После вступления нового графика в силу останется только вечерний интервал.

К перебоям с водоснабжением в Крыму привела засуха прошлого года, которая опустошила водохранилища. Для решения этого вопроса на полуострове начали разрабатывать артезианские скважины и искать дополнительные источники пресной воды. Всего планируется провести 14 мероприятий, на которые направят 48 миллионов рублей.