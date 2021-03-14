Глава Минэкономразвития рассказал о ситуации с водоснабжением в Крыму

Министр экономического развития России Максим Решетников прибыл в Крым, где оценил новые водозаборы. Он рассказал, что работы идут по плану.

В субботу 13 марта вместе с руководством республики Крым и Севастополя министр осмотрел новый водозабор на реке Бельбек в Севастополе и Бештерекский водозаборный узел, который строится для подачи артезианской воды в Симферополь.

«Все развернуто, все по плану, плюс идет активная геологоразведка территории, бурение дополнительных скважин на уже существующих источниках», — привело РИА «Новости» слова Решетникова.

Глава республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что уже 15 марта благодаря запуску новых скважин в Симферополе увеличат подачу воды.

Водозабор на реке Бельбек был запущен в опытную эксплуатацию 1 марта. В восьми километрах от выхода реки в море ее перекрыли плотиной. Воду из водохранилища перекачивают на очистные сооружения.

Проблемы с водоснабжение в регионе начались после того, как Украина перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде.