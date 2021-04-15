Сокращенный ради туристов график подачи воды в Алуште пообещали компенсировать

Сокращение подачи воды в Алуште будет компенсировано водовозками, заявил «360» председатель Алуштинского городского совета Борис Егоров. По его словам, население воспринимает эти меры спокойно. Люди понимают, что скоро в городе начнется туристический сезон и расход воды вырастет в четыре раза. Во-вторых, повлиять на ситуацию в условиях отсутствия осадков все равно невозможно.

«Это наша общая проблема. Мы стараемся избежать полного отключения воды», — подчеркнул он.

Егоров обратил внимание, что при какой-либо экстренной ситуации человек сможет обратиться на горячую линию администрации города.

«В случае ЧП населению будет оказана помощь в полном объеме», — заверил собеседник «360».

Чиновник отметил, что и администрация Алушты, и ГУП РК «Воды Крыма» делают все возможное, чтобы горожане не испытывали неудобств из-за сокращенной подачи воды.

Разработаются новые каптажи. Уже имеющие сооружения для вывода подземных вод, расположенные в здравницах, планируется использовать для технического полива зеленых насаждений, помывки улиц.

«Но без осадков, которые смогли бы заполнить водохранилища, кардинально изменить положение дел пока не выйдет», — заключил Егоров.

Пока вода в квартиры жителей Алушты подается с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00 часов. По новому графику подача будет осуществляться только в вечернее время.

Перебои с водоснабжением в Крыму начались после сильной засухи летом прошлого года. После этого на полуострове начали разрабатывать артезианские скважины и искать дополнительные источники пресной воды.