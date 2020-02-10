    10 февраля 2020, 07:18

    Жители России смогут выбрать любую национальность на переписи

    Юлия Булыгина

    Россияне смогут причислить себя к любой национальности во время новой переписи, которая запланирована на октябрь. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
    Жители России смогут выбрать любую национальность на переписи

    Во время прошлой переписи, которая проходила в России 10 лет назад, «потерялись» данные о семейном положении и национальности 5,5 миллиона россиян. Теперь к этому процессу хотят привлечь более профессиональных переписчиков, причем они будут ходить не только с бумагами, но и с планшетами.

    «Что касается вопроса о национальности, у нас есть статья 26 Конституции, которая говорит о том, что никто не имеет права принуждать гражданина определять свою национальность. Как он себя назовет, так и должно записываться в анкетах», — сказал Гильмутдинов «Парламентской газете».

    Кроме того, анкеты переведут на 10 языков, так что человек сможет выбрать более удобный для себя.

    По словам Гильмутдинова, они планируют опросить и иностранных граждан, которые живут в России. Их будут проверять на местах работы и по домам на основании информации от миграционных служб.

    Всероссийская перепись населения пройдет осенью. Планируется, что она продлится с 1 по 31 октября 2020 года.