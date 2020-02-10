Жители России смогут выбрать любую национальность на переписи

Россияне смогут причислить себя к любой национальности во время новой переписи, которая запланирована на октябрь. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

Во время прошлой переписи, которая проходила в России 10 лет назад, «потерялись» данные о семейном положении и национальности 5,5 миллиона россиян. Теперь к этому процессу хотят привлечь более профессиональных переписчиков, причем они будут ходить не только с бумагами, но и с планшетами.

«Что касается вопроса о национальности, у нас есть статья 26 Конституции, которая говорит о том, что никто не имеет права принуждать гражданина определять свою национальность. Как он себя назовет, так и должно записываться в анкетах», — сказал Гильмутдинов «Парламентской газете».

Кроме того, анкеты переведут на 10 языков, так что человек сможет выбрать более удобный для себя.

По словам Гильмутдинова, они планируют опросить и иностранных граждан, которые живут в России. Их будут проверять на местах работы и по домам на основании информации от миграционных служб.

Всероссийская перепись населения пройдет осенью. Планируется, что она продлится с 1 по 31 октября 2020 года.