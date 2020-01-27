Быстро и удобно. Пройти перепись населения можно будет онлайн

С 1 марта жители России будут пользоваться порталом Госуслуг и сайтами органов власти даже при нулевом и отрицательном балансе. Пользователь сможет зайти на эти интернет-страницы, не расходуя трафик.

Обеспечить бесплатный доступ к социально значимым российским сайтам предложил президент страны Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он отметил, что доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России, создавать новые возможности для жителей страны.

По мнению главы Росстата Павла Малкова, такое решение упростит проведение цифровой переписи населения и позволит большему числу жителей страны заполнить переписной лист онлайн.

С 1 по 25 октября 2020 года все жители России, имеющие учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), смогут самостоятельно пройти интернет-перепись на портале Госуслуг. Для этого надо будет выбрать услугу «Пройти перепись населения».

Благодаря цифровым технологиям перепись станет удобней и комфортней. Теперь не надо будет ждать переписчика, электронный переписной лист можно заполнить в любое время.

По итогам опроса, проведенного в 2019 году, 52% россиян предпочли бы пройти перепись населения 2020 года онлайн.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на Едином портале государственных услуг. При обходе квартир и домов переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также будут работать переписные участки, в том числе в МФЦ.