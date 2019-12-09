Названы сроки проведения переписи населения в 2020 году

Всероссийская перепись населения в 2020 году начнется 1 октября и продлится в течение месяца. В некоторых регионах срок проведения закончится только 20 декабря. Соответствующее решение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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«Перепись пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, в отдаленных и труднодоступных регионах период увеличили — все начнется с 1 апреля и будет продолжаться до 20 декабря следующего года», — приводит слова Медведева РИА «Новости».

Он отметил, что подобное мероприятие всегда является довольно сложным для любой страны. Россия имеет огромную территорию и географические особенности, что делает проведение переписи сложным вдвойне.

Всего на проведение переписи было выделено 30 миллиардов рублей. Предварительные итоги Росстат подведет в апреле 2021 года, а окончательные будут известны начале 2022-го.

«Полученные результаты должны повысить эффективность госполитики, управленческих решений, начиная от экономики и заканчивая социальными решениями», — подчеркнул Медведев.

Очередная всероссийская перепись населения впервые пройдет в цифровом формате с использованием планшетов вместо бумажных переписных листов. Также принять участие в переписи можно будет через портал госуслуг.

Ранее глава Росстата Павел Малков заверил, что участие россиян остается добровольным. Власти страны не будут вводить ответственность за нежелание отвечать на вопросы переписи.