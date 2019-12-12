Назван официальный слоган переписи населения 2020 года

Девизом Всероссийской переписи населения 2020-го стал слоган — «Создаем будущее!». В следующем году к мероприятию впервые привлекут волонтеров, и девиз полностью отвечает атмосфере международного форума добровольцев.

Названы сроки проведения переписи населения в 2020 году Подробнее

Как рассказал глава Росстата Павел Малков, в октябре была выбрана официальная эмблема будущей переписи. Профессиональные дизайнеры создали яркий логотип, который символизирует устремленность в будущее. Девиз «Создаем будущее!» стал его логическим продолжением.

По словам Малкова, в 2020 году в переписи впервые примут участие 20 тысяч добровольцев. Они будут проводить информационно-разъяснительную работу с россиянами и станут переписчиками. Выбранный слоган как нельзя лучше сочетается с атмосферой Международного форума добровольцев.

«Форум собрал тысячи молодых, ярких, целеустремленных и неравнодушных людей. Уверен, именно за ними будущее», — подчеркнул руководитель Росстата.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, в отдаленных регионах — с 1 апреля по 20 декабря. Главной особенностью переписи станет то, что она впервые пройдет в цифровом формате. Вместо бумажных переписных листов будут использовать планшеты, а население сможет принять участие также через портал госуслуг.

Прошла Всероссийская перепись проходила в 2010 году под девизом — «России важен каждый!», слоган 2002 года — «Впиши себя в историю России!».