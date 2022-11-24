Общество 24 ноября 2022, 10:46 Жители новых регионов России с октября оформили 80 тысяч паспортов МВД: жители Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР получили 80 тысяч паспортов России РИА «Новости»

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Жители Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик с момента вхождения в состав России получили более 80 тысяч паспортов. Об этом на брифинге сказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, сообщил ТАСС.

«В соответствии с законодательством паспорта гражданина России получили более 80 тысяч человек», — отметила она.

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Референдумы о присоединении четырех регионов прошли в конце сентября. Большинство жителей поддержали интеграцию. Границы утвердили по состоянию на момент подписания соглашений и объявили до 2026 года переходный период для приведения местного законодательства в соответствие с российским.

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Выходцам из новых регионов России, уехавшим за рубеж, дали месяц на самоопределение.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства для все жителей Украины.