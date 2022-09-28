Завершились референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей: результаты | 360°

Важное 28 сентября 2022, 02:30 Поделиться Telegram

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Viber Принципиальный выбор и историческое событие. Жители четырех освобожденных регионов поддержали воссоединение с Россией Глава представительства ЛНР в РФ Мирошник: воссоединение в Россией — историческое событие РИА «Новости»

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Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России проведены. Сейчас проходит подсчет голосов, но предварительные данные уже показывают, что подавляющее большинство жителей высказались за присоединение к Российской Федерации. Глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в беседе с «360» отметил, что для жителей региона это был принципиальный выбор и историческое событие, которое они заканчивают честно и открыто.

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Референдум о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России проходил в течение пяти дней — с 23 по 27 сентября.

Референдум состоялся

Референдум о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России состоялся, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что жители республики очень долго к этому шли. Сегодня — исторические дни, когда ДНР воссоединяется со своей Родиной, с Россией.

РИА «Новости»

«Референдум состоялся. Мы так долго к этому шли, и вот он — колоссальный результат. <…> Мы все очень долго этого хотели. В 2014 году мы об этом мечтали, а дальше мы творили, творили историю, именно так. Сегодня — исторические дни. Мы воссоединяемся с нашей большой Родиной, с великой Россией», — сказал Пушилин.

Согласно данным ЦИК ДНР, обработано 100% протоколов. В голосовании приняли участие 97,51% от общего числа избирателей, отметило РИА «Новости». За вхождение ДНР в состав России отдали свои голоса 99,23% избирателей, против высказались 0,62%.

Историческое событие

В беседе с «360» глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник отметил, что проголосовало очень большое количество людей — более чем 1,6 миллиона жителей. На зарубежном участке в референдуме приняли участие 323 тысячи, это при 90% протоколов подсчета.

Столь высокий уровень поддержки избирателей он назвал более чем достаточным для того, чтобы «соответствовать всем стандартам, которые необходимы для такого рода волеизъявления». При адекватном подходе в результатах референдумов не может быть никаких вопросов.

РИА «Новости»

«Поэтому мы в ближайшее время уже готовы будем обращаться к Российской Федерации, основываясь на вполне явном итоге референдума, проведенного в ЛНР по всем международным стандартам», — добавил он.

Мирошник отметил, что в ЛНР очень довольны результатом. В ходе голосования существенных нарушений не выявили, и это зафиксировали международные наблюдатели.

«Поэтому те, кто захочет воспринять это волеизъявление, могут делать это со всем основанием и быть полностью уверенными, что оно абсолютно реалистично и правильное. Для нас это был принципиальный выбор и историческое событие, мы этот путь заканчиваем честно и открыто», — подытожил глава представительства ЛНР в России.

После обработки 100% протоколов участковых комиссий в ЛНР за вхождение республики в состав России проголосовали 98,42% избирателей, следует из данных республиканского ЦИК.

Явка превысила все ожидания

После подсчета 100% голосов избирателей, которые приняли участие в референдуме в Херсонской области, выяснилось, что за вхождение в состав России проголосовали 87,05% жителей.

РИА «Новости»

Результаты озвучили на заседании избирательной комиссии Херсонской области. Явка на референдуме «превысила все ожидания», отметила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова. Она также добавила, что при этом были опасения из-за давления Украины на людей, отметило РИА «Новости».

Отделились де-факто

Большинство жителей Запорожской области также высказались за вхождение в состав России. Фактически, регион отделился от Украины, отметил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. По результатам обработки всех протоколов референдума, за вхождение региона в состав России высказались 93,11% проголосовавших.

«Сегодняшним референдумом состоялось отделение Запорожской области от Украины. Теперь мы ждем решения властей России, которые должны принять нас в свой состав — такую заявку мы подали», — заявил Балицкий.

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