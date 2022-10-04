Уроженцам новых регионов России в других странах дали месяц на самоопределение | 360°

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Уроженцам новых регионов России в других странах дали месяц на самоопределение

МИД РФ: в течение месяца выходцы из новых регионов за рубежом смогут выбрать гражданство

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Уехавшие за границу выходцы из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей смогут решить, оставить прежнее гражданство или получить российское. Им следует определиться в течение месяца, сообщил РИА «Новости» статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

«Так же, как и по Крыму было. В течение месяца они должны определиться, сделать выбор», — сказал он.

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Жителям новых регионов России паспорта выдадут в упрощенном порядке. В Донецке уже выстроилась очередь из желающих их получить. Евгений Иванов сообщил, что многие оформили документы еще раньше. Теперь работу ускорят.

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Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России 30 сентября, после подписания соглашений. Госдума ратифицировала их 3 октября.

Теперь Российская Федерация состоит из 89 субъектов. Новым регионам дали переходный период до 2026 года на то, чтобы интегрироваться в российскую экономическую, правовую и другие системы. Жителям гарантировали право на сохранение родного языка и создание условий для его изучения.

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Референдум в ЛНР 2022

Референдум в ДНР 2022

Референдум в Херсонской области 2022

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Референдум в Запорожской области 2022

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