Общество 23 апреля 2024, 10:27 Жители новых регионов России не захотели возвращаться в состав Украины — Медведчук Медведчук: новые регионы России вспомнили русские корни и не захотели на Украину РИА «Новости»

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Коллективный Запад финансировал антироссийскую пропаганду, потому что осознавал крепкую связь народа Украины с Россией. После воссоединения жители Донбасса вспомнили свои русские корни и не захотели вновь оказаться в составе другой страны, заявил РИА «Новости» лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Регионы, которые вошли в состав России, тут же вспоминают свои русские корни и обратно ни за что уже не хотят. На Западе это понимали, а потому вкладывали миллиарды в антироссийскую пропаганду на Украине», — сказал он.

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Виктор Медведчук заявил, что противники России возлагали большие надежды на конфликт в Донбассе. Однако, по его мнению, произошло обратное: столкновение стало катализатором для возвращения регионов в «родную гавань».

Оппозиционер сообщил о ведении информационной войны. Ее задача — убедить россиян всех национальностей действовать в интересах других стран. Виктор Медведчук сказал, что с этой же целью украинцев убеждали забыть о своей причастности к Русскому миру.

Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов 2022 года. К апрелю 2024 года российские паспорта получили более 3,2 миллиона жителей новых регионов.