02 апреля 2024, 14:39
Стало известно, сколько жителей новых регионов получили паспорта России
Путин: российские паспорта получили более 3,2 миллиона жителей новых регионов
Более 3,2 миллиона жителей новых регионов получили российские паспорта. Об этом сообщил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел.
Речь идет о жителях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
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«Вы очень показательную цифру в сложнейшей обстановке [показали], когда продолжаются боевые действия», — отметил глава государства.
Депутат Государственной думы Иван Сухарев ранее предложил провести полноценную проверку паспортов, выданных иностранцам в России за последние 10 лет. По словам парламентария, многие получили российское гражданство с нарушением миграционного законодательства.
Представитель МВД Ирина Волк выступила с идеей сократить пребывание иностранцев в России вдвое и создать реестр рабочих из-за рубежа. Ведомство разработало законопроект об ужесточении госконтроля в этой сфере.
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