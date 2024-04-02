Общество 02 апреля 2024, 14:39 Стало известно, сколько жителей новых регионов получили паспорта России Путин: российские паспорта получили более 3,2 миллиона жителей новых регионов РИА «Новости»

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Более 3,2 миллиона жителей новых регионов получили российские паспорта. Об этом сообщил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел.

Речь идет о жителях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

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«Вы очень показательную цифру в сложнейшей обстановке [показали], когда продолжаются боевые действия», — отметил глава государства.

Депутат Государственной думы Иван Сухарев ранее предложил провести полноценную проверку паспортов, выданных иностранцам в России за последние 10 лет. По словам парламентария, многие получили российское гражданство с нарушением миграционного законодательства.

Представитель МВД Ирина Волк выступила с идеей сократить пребывание иностранцев в России вдвое и создать реестр рабочих из-за рубежа. Ведомство разработало законопроект об ужесточении госконтроля в этой сфере.