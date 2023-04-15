Мир 15 апреля 2023, 01:43 Кровавая операция. АТО — ошибка, лишившая Украину Донбасса Историк Ольхин: в начале АТО никто не верил, что Украина будет обстреливать мирные города РИА «Новости»

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Прошло девять лет с того момента, как на Украине объявили о проведении антитеррористической операции (АТО). Подписанное постановление фактически спровоцировало начало вооруженного конфликта киевских силовиков и ополченцев в Донбассе. Мирное население Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей начало новую главу жизни в составе России. Но 14 апреля стало знаковым днем, который напоминает о многолетних обстрелах, разрушенных судьбах и невинных жертвах.

Черная дата

В Донбассе 14 апреля — День жертв украинской агрессии. Дату своим указом установил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

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В 2014 году исполнявший на тот момент обязанности президента Украины Александр Турчинов подписал постановление о проведении АТО на территории Донецкой и Луганской народных республик, которые не поддержали госпереворот.

«Сегодня ночью на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция», — сказал он в ходе выступления в Верховной раде Украины.

Возможно, Турчинов верил, что целью проведения подобной операции была защита украинцев. Но на деле силовикам просто развязали руки, позволив безжалостно обстреливать мирное население Донбасса.

Штурм Славянска, расстрел пенсионеров в Мариуполе, растянувшаяся на восемь месяцев битва за аэропорт, «Донецкое кровавое воскресенье» — все эти и другие события ознаменовали начало кровавой бойни, которые власти Украины устроили для несогласных.

Прикрываясь официальными документами, киевский режим уничтожал собственный народ, не разбирая — вставшие ли перед ним на защиту семей ополченцы или старики, женщины и дети.

Горожане убираются у дома, пострадавшего в результате очередного обстрела в Горловке / РИА «Новости»

Танки против безоружных

Политический обозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов назвал в беседе с «360» 14 апреля знаковым днем.

«Украинские войска бросили против абсолютно безоружных людей танки, артиллерию, бронетехнику, самолеты, авиацию. Все использовали в ходе этой кровавой операции. Поэтому очень важно сейчас вспомнить, что это они начали конфликт, который с сегодняшнего дня насчитывает 10-й год. И уж точно не Россия. Она пытается его закончить», — подчеркнул он.

В результате многолетних преступных действий киевского режима погибло множество мирных людей.

У Донбасса выбора особого не было. Донбасс с оружием в руках защищал и, как мы видим, защитил свое право учить детей на родном языке. Владимир Корнилов политический обозреватель МИА «Россия Сегодня»

Донбасс, как ни пытались его раздавить украинские боевики, выстоял и дождался помощи от России.

Детская площадка в Мариуполе / РИА «Новости»

Жестокость киевского режима недооценили

Старший преподаватель кафедры отечественной и региональной истории в Донецком национальном университете Артем Ольхин допустил, что в Донбассе сначала мало кто верил в полномасштабные боевые действия со стороны Украины.

Люди были достаточно наивны. Никто не понимал, что Украина готова на полном серьезе начать обстреливать мирные города. Тем более что на момент начала конфликта у всех здесь были паспорта Украины. Получается, украинцы били по украинцам. Никто не мог поверить, что это будет настолько жестко, настолько системно и настолько остервенело. И чем дальше, тем больше. Артем Ольхин историк

События 26 мая 2014 года, подчеркнул Ольхин, стали неким отрезвляющим моментом. В тот день украинские войска, которые формально подчинялись СБУ, совершили налет на международный аэропорт «Донецк», занятый ополченцами. В результате бомбежки погибли 40 человек, 31 пострадали.

«Уже после лета 2014 года иллюзий ни у кого никаких не было. Очень многие участники гражданских протестов взяли в руки оружие, записались в ополчение. Потом постепенно была создана вооруженная мощь — ДНР», — пояснил историк.

РИА «Новости»

На территорию республики, добавил он, потянулись добровольцы: несогласные с произошедшим в стране украинцы, русские и представители других стран. Все они встали стеной, защищая право людей на свободу и самоопределение.

В 2022 году президент России Владимир Путин принял решение о проведении на территории Украины спецоперации. В своем обращении к россиянам 24 февраля он подчеркнул, что для страны начало СВО — вопрос жизни и смерти. Ее целями российский лидер назвал спасение людей от геноцида, демилитаризацию и денацификацию.