Спецоперацию на Украине использовали как предлог для антироссийской кампании. Запад развязал гибридную войну. Об этом на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, сообщил ТАСС.

«Яркий пример такой пагубной политики — развязанная Западом против России гибридная война. <…> Начатая нашей страной на Украине специальная операция используется лишь как предлог для раскручивания беспрецедентной глобальной антироссийской кампании», — сказал он.

Западные страны отвергли предложения по долгосрочным юридически обязывающим гарантиям безопасности. Николай Патрушев отметил, что вместо того, чтобы наладить диалог, они вводят нелегитимные санкции, пытаются изолировать Россию и балансируют на грани открытого вооруженного конфликта.

На Украине, по его словам, Россия борется с марионеточным режимом, который пришел к власти после госпереворота в 2014 году. Главным бенефициаром разгрома ультраправых и олигархов станет украинский народ, которому в течение восьми лет навязывали чуждые ценности.