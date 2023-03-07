Общество 07 марта 2023, 10:21 Жители Брянской области начали покупать сувениры с символикой ЧВК «Вагнер» Жители Брянской области покупают сувениры с символикой ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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В интернете начали продавать сувениры с символикой частной военной компании «Вагнер». Жители Брянской области скупают футболки, шевроны и флаги «музыкантов», рассказал сайту «Брянские новости» один из продавцов.

На Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» выложили нашивки и шевроны на липучках с надписями «Музыканты, которых знает весь мир» и «Груз 200 мы вместе», черные флаги с черепами, толстовки, наклейки на банковские карты с символикой ЧВК «Вагнер» и другие сувениры. На «Авито» выложили часы, наклейки на машины и ежедневники.

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«Пользуются популярностью шевроны, наклейки, футболки и кружки с такой символикой. Зачастую она довольна агрессивная, но народ заказывает охотно», — сказал один из продавцов.

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ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина приняла участие в спецоперации на Украине, в том числе освобождении Артемовска, за что ее внесли в список санкций Евросоюза. В 2023 году компания прекратила набор заключенных.