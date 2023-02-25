Мир 25 февраля 2023, 21:53 Минобороны, СВР и ЧВК «Вагнер» попали в санкционный список ЕС Евросоюз включил в санкционный список Минобороны России, СВР и ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Евросоюз в официальном журнале опубликовал санкционный список с новыми ограничениями против России. В него, помимо прочего, попали министерство обороны РФ, Служба внешней разведки и отдельным блоком — ЧВК «Вагнер».

В санкционный список попали командующие различными видами и родами войск, руководители департаментов, Главное управление глубоководных исследований Минобороны, Центр связи Минобороны и ряд других секторов.

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Отдельным блоков выделили группу «Вагнер», в него вошли 11 физических лиц и семь организаций. Частная военная компания «Вагнера» якобы представляет угрозу для людей и мира, так как «не действует в правовых рамках», заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

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В список включили главу Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея, главу группы «Вагнер» в Мали Ивана Маслова, пресс-секретаря группы «Вагнер» в ЦАР Александра Иванова.

В 10-й пакет антироссийских санкций попали два журналиста — Марина Ахмедова и военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Об этом сообщил сайт kp.ru.