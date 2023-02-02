Спецоперация 02 февраля 2023, 05:19 Командир подразделения ЧВК «Вагнер» рассказал об обстановке под Артемовском WarGonzo: командир подразделения ЧВК «Вагнер» заявил о продвижении бойцов к Артемовску РИА «Новости»

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Обстановка под Артемовском, который находится в Донецкой Народной Республике, сейчас спокойная, рассказал командир подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщил проект WarGonzo в Telegram-канале.

Как сообщил командир подразделения ЧВК «Вагнер», украинские военные во время отхода от села Благодатного, которое находится под контролем ВС России, периодически ведут обстрелы из танков.

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Однако, по словам командира, обстановка там спокойная, бойцы «Вагнера» закрепились и продолжают продвигаться на запад к Артемовску.

Сейчас силы ЧВК «Вагнер» контролируют ситуацию вокруг Соледара. Украинские военные отодвинуты от Благодатного на три-четыре километра.

Бывший офицер Народной милиции ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российским военным осталось преодолеть еще около 10 километров, чтобы полностью окружить Артемовск. Он отметил, что сейчас город находится в так называемой «подкове». Многие бойцы ВСУ, как добавил Марочко, спешно покидают Артемовск «тайными тропами».