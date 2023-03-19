Общество 19 марта 2023, 10:06 Жителей Мариуполя обеспечат полноценным отоплением Вице-премьер Хуснуллин: в 2023 году отопление домов в Мариуполе будет полноценным РИА «Новости»

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Жилищно-коммунальное хозяйство в Мариуполе налаживается, в 2023 году отопление домов будет полноценным. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, его слова привел ТАСС.

«В новом сезоне текущего года отопление домов жителей Мариуполя будет полноценным. Поставили задачу полноценно подключить к теплу 1 829 объектов», — сказал он.

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В воскресенье с рабочим визитом в Мариуполь прибыл президент России Владимир Путин. Он осмотрел реконструированное здание городской филармонии, прокатился на автомобиле по нескольким районам и поговорил с местными жителями.

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Хуснуллин заявил главе государства, что наиболее пострадавшим от обстрелов районом остался центр города. Вице-премьер отметил, что при восстановлении его прежний облик полностью восстановят.

Ранее Хуснуллин сообщил, что порт Мариуполя остался в хорошем состоянии, в основном его пока используют в качестве строительно-перевалочной базы.