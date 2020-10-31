Жириновский удивился претензиям Кадырова к его словам

«Это недоразумение… Я ничего не понял, я ни к кому ни с чем не обращался, меня спрашивали, почему там кто-то что-то сказал, я сказал, что тему религии трогать не надо, как и национальности. Кадырова вообще не упоминал», — пояснил Владимир Жириновский.

Он подчеркнул, что Россия — это светское государство и каждый сам для себя решает, какой религии ему придерживаться. При этом Жириновский особо отметил, что не намерен спрашивать разрешения, когда и что ему говорить.

При этом он удивился словам Кадырова о том, что мандаты ЛДПР в Госдуме можно купить. Глава фракции попросил главу Чеченской Республики назвать имена этих продавцов и покупателей.

Ранее Кадыров осудил убийство школьного учителя, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Однако лидер российского региона осудил президента Франции Эммануэля Макрона, который, по его мнению, оправдал спорные рисунки.

Это заявление прокомментировал Жириновский, который заявил, что губернаторы не должны вмешиваться во внешнюю политику.

Как сообщил «Царьград», Кадыров потребовал от главы ЛДП извинений и пояснил, что ему лучше участвовать в ток-шоу и разрабатывать законопроекты.

После нападения на учителя во Франции прошли траурные мероприятия. В своем выступлении Макрон заявил, что страна не откажется от карикатур и будет и дальше защищать свободу слова. Его речь вызвала возмущение в исламских странах.

Через некоторое время во Франции начались нападения. В Ницце мужчина с ножом убил трех прихожан католического храма. По словам властей, задержанный злоумышленник восхвалял Аллаха. В стране считают это нападение терактом.

В субботу, 31 октября, неизвестный ранил из огнестрельного оружия священника греческой православной церкви. Пострадавший находится в больнице. По сообщениям СМИ, устроившего стрельбу задержали.