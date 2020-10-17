Смерть за карикатуру на пророка и слухи об «уроженце Москвы». Главное об обезглавливании учителя во Франции

На окраине Парижа обезглавили учителя истории и географии из колледжа города Конфлан-Сент-Онорин. Преподаватель на одной из своих лекций говорил о свободе слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. По этому делу уже задержала четырех человек.

Наказание за свободу слова

Утром 16 октября, примерно в 17:00 по местному времени, неизвестный напал на учителя около колледжа Collège du Bois-d’Aulne. Преподавателю отрезали голову.

По данным Le Monde, полицейских вызвали из-за подозрительного мужчины, который бродил по округе. Приехав, правоохранители обнаружили мертвого учителя и попытались остановить преступника, но тот отказался сдаться и угрожал им ножом. Только на территории коммуны Эраньи в получасе ходьбы от колледжа полицейские застрелили предполагаемого преступника. Сайт отметил, что перед смертью подозреваемый выкрикнул: «Аллаху Акбар!» По информации телеканала BFMTV, предполагаемый убийца мог родиться в Москве, ему было 18 лет. Официального подтверждения этой информации нет. Российское посольство запросило данные о личности подозреваемого.

Позже полиция оцепила место убийства и вызвала саперов на случай, если подозреваемый имел при себе взрывное устройство. Однако пояса смертника на мужчине не было.

Национальная антитеррористическая прокуратура взялась за расследование произошедшего. Там открыли дело по факту убийства в связи с возможным террористическим мотивом. Задействованы также антитеррористический отдел национальной полиции и главное управление внутренней безопасности.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом и выразил соболезнования близким погибшего.

По данным BFMTV, задержаны девять человек, один из которых несовершеннолетний. Как минимум четверо фигурантов были близкими знакомыми подозреваемого, убившего учителя. Изначально сообщалось о задержании четырех человек — членов семьи нападавшего: его родителей, деда и 17-летнего брата. Потом стало известно о еще пятерых: отце одного из учеников, который делал видеообращение в соцсетях, жалуясь на отношение учителя, друга этого мужчины и еще трех человек.

Произошедшее осудила чеченская диаспора в Европе, передает BFMTV. Участники ассамблеи заявили, что против любой формы религиозного экстремизма.

В редакции Charlie Hebdo подчеркнули, что нетерпимость «только что перешагнула новый порог» и не останавливается ни перед чем, чтобы навязать ужас. Члены организации выразили соболезнования семье погибшего, передает «Газета.ru».

Человек с российским гражданством?

Французские СМИ (Lе Figаrо и Lе Раrisiеn) утверждали, что у застреленного полицией мужчины нашли паспорт, в котором якобы указывалось, что у него российское гражданство и ему 18 лет. В идентифицирующем личность документе также говорится, что он чеченского происхождения. В консульстве России во Франции подтвердили Telegram-каналу Baza, что по делу об убийстве проходит 18-летний москвич. Отмечается, что его ник в Twitter — tchetchene_270 («Чечен_270»). На момент написания материала аккаунт уже был заблокирован.

После убийства учителя в Twitter предполагаемого преступника появилось сообщение. Там была фотография с отрезанной головой на асфальте и обращение к Макрону как к «правителю неверных».

«Я казнил одного из твоих адских псов, посмевшего унизить Мухаммеда», — говорилось в посте. Пользователи успели сделать фотографию записи, она опубликована на сайте Planetes360.

Источник фото: телеканал «360»

Потенциальный убийца не значился во французских списках предполагаемых террористов или людей, создающих какую-либо экстремистскую угрозу. Так, его нет в базах S и FSPRT, куда включают людей, которые могут состоять в опасных для общества организациях.

Учитель из Франции

Преподаватель специализировался на истории и географии — эти предметы идут во Франции вместе. Также он читал лекции по нравственному и гражданскому воспитанию.

5 октября состоялась лекция для детей 12-14 лет о свободе слова. Тогда преподаватель показал карикатуры на пророка Мухаммеда, которые вызывают негативную реакцию среди мусульман и в 2015 году стали причиной нападения на редакцию сатирического издания Charlie Hebdo.

11 октября в Сети появилось видео с жалобой на учителя. В нем девушка представилась ученицей и рассказала, что преподаватель попросил мусульман поднять руку и сказал: «Я покажу картинку, которая может шокировать, поэтому, если хотите, можете выйти». Девушка отказалась выйти из класса и увидела фото «голого пророка Мухаммеда».

Некоторые семьи жаловались на профессора и требовали уволить его. Представитель родительской ассоциации колледжа рассказал сайту Le Parisien, что учитель знал, что ему угрожают смертью из-за курса о свободе слова.