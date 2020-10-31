Мужчина был задержан в третьем округе Лиона, отмечается в материале.

Вечером 31 октября телеканал BFMTV сообщил, что неизвестный выстрелил в священнослужителя, когда тот выходил из церкви. Раненого госпитализировали. СМИ сообщали, что потерпевший находился в сознании и сказал, что не знает человека, атаковавшего его.

Прокуратура Лиона ранее возбудила дело о покушении на убийство, пишет радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сообщение газеты Figaro. Мотивы стрелявшего в священника пока не установлены, заявил мэр города Грегори Дусэ. Он также отметил, что ни одна из версий случившегося не исключается.

Это уже не первое нападение на христиан во Франции за последние несколько дней. Ранее в Ницце вооруженный ножом мужчина ворвался в католический храм и напал на прихожан. Жертвами нападения стали три человека. Правоохранители задержали нападавшего.

Власти Франции ввели в стране режим максимальной террористической угрозы.